30 ago 2019 sara corral

Dafne Fernández está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Desde la llegada de su primer hijo, Jon, fruto del amor con su marido, Mario Chavarria, la actriz está plenamente feliz, y así ha querido compartirlo con todos sus seguidores en uno de los días más especiales, el primer cumpleaños del pequeño.

"Llevaba toda la vida imaginándote. Cómo serías, qué te gustaría, a quién te parecerías... has superado con creces todas mis expectativas y me haces sentir la mamá más especial del mundo", comenzaba diciendo la actriz, y continuaba: "Gracias por este año, por todo lo que he aprendido contigo, por todo el amor que me das y por todas las risas. Haces que cada día cuente.Feliz cumpleaños Jon. Te amo locamente".

La publicación se ha llenado de bonitos comentarios de parte de amigos, fans y familia, entre ellos pueden leerse algunos como: "Feliz cumpleaños chinver pequeño. Te quiero mucho bebito", "Que foto tan hermosa" o "Enhorabuena pareja".

"Qué rápido se me han pasado estos 9 meses contigo y qué lentos cuando estabas dentro de mi. El tiempo es eterno cuando se espera algo y vuela cuando disfrutas de las cosas. Felices 9 meses mi vida entera", decía Dafne en una publicación anterior.Enhorabuena familia, disfrutad.