30 ago 2019 sara corral

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más adorados y queridos de nuestro país. Su profesionalidad le está proclamando en uno de los mejores actores dentro, y fuera de España. Es por ello que el protagonista de 'Velvet' está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales, y así ha querido compartirlo con sus seguidores.

"Me rindo. No les sé decir que no a nada.reo que se lo consiento todo y me torean un poquito. Pero mientras ella me ponga la mano así y el me pida hacer la siesta juntos...", escribía el joven en su última publicación donde aparece junto a sus dos sobrinos admirando el mar.

La foto, que se ha llenado de likes y comentarios, cuenta ya con más de 267.000 'me gustas'. " A todos nos encanta el amor cuando es de verdad... y con ellos sabemos que es así", "Abrígales la infancia y no pasarán frío... el resto de su vida" o "Muero de amor cada vez que os veo juntos", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Centrado en sus nuevas metas profesionales, Miguel Ángel ha disfrutado del verano como solo él sabe. Desde aquí, esperamos con ganas ver ya tus nuevos proyectos.