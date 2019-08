30 ago 2019 sara corral

Vicky Martín Berrocal está de despedida, y es que su hija, Alba se marcha una temporada a París para estudiar. La diseñadora se ha ido hasta allí para acompañar a su hija los primeros días. Y además de eclipsarnos ambas a todos, está más que emocionada y nostálgica.

Hace unos días, ya compartió un emotivo mensaje para su pequeña: "Hoy empieza una nueva etapa en tu vida pero no olvides nunca que yo, no te suelto de la mano. Te quiero, París te espera".

Pocos días después y tras haber compartido con sus seguidores grandes momentos juntas, Vicky lo ha vuelto a hacer: "No me supliques que me quede que esta vez me quedo...", escribía en su última publicación.

A su hija también la esta costando despedirse de ella, y es que casi nunca se han separado con tantos kilómetros de distancia. Lo que está claro es que será una etapa maravillosa para la joven y que su madre siempre estará ahí para apoyarse.