31 ago 2019

Parece que Anna Ferrer sigue muy de cerca los pasos de su madre, Paz Padilla. Si hace unos meses la joven terminaba las prácticas en Mediaset, ahora se ha convertido en presentadora de 'Morning Glory', el programa de Mtmad.

Anna, que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de las 'influencers', ha debutado como presentadora. "Hola, soy Anna Ferrer Padilla. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros y muy nerviosa. Vamos a hacer muchas cosas y me vais a poder conocer un poco más", ha comenzado diciendo.

La hija de la presentadora de 'Sálvame' ha aprovechado su primera intervención para responder a las preguntas de sus seguidores y así dar más detalles desconocidos sobre su vida. "No tengo nada claro en mi vida, he terminado la carrera y ahora tengo ganas de probar muchas cosas, he hecho prácticas en sitios diferentes, estoy haciendo esto también por probar... sobretodo me veo feliz, trabajando en algo que me guste, porque para mí es fundamental. No sé cuanto me durará Instagram que ahora mismo es mi trabajo y lo que más disfruto haciendo", ha respondido sobre su futuro.