2 sep 2019 sara corral

Compartir en google plus

Tras un verano de los más intenso, Jesús Vázquez está disfrutando de los últimos días de verano. Algo que ha decidido hacer con un bonito gesto romántico junto a su marido. Sin embargo, lo que el presentador no se esperaba es que algo que había hecho con tanta ilusión, hubiera dado tanto de lo que hablar, y no precisamente bien, si no en su contra.

Grabando un corazón enorme con su inicial y la de su marido en un árbol, Jesús ha compartido este video donde escribía: "En mi primera visita al pueblo, grabé este corazón en una roca. Ya se que es un poco cursi, pero 18 años después, aquí siguen intactos, mi amor y la roca".

La publicación ha hecho que las redes ardieran ante tan acto definido como "atentar hacía la naturaleza". "Pues a mi no me gusta este tipo de daño visual en la sierra.Me gustaría dar un paseo sin ver grabados en piedras, árboles... ", "No te imaginas lo feo que queda eso y el daño que le haces a la naturaleza... " o "Tatúate ese corazón en el pecho. Deja al monte tranquilo", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Hasta el momento Jesús no se ha manifestado ni ha tenido ningún tipo de reacción ante este tipo de comentarios. El presentador está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Esperaremos a ver si Jesús tiene algo que decir al respecto.