2 sep 2019

Tras su paso por 'Gran Hermano', la 'youtuber' Verdeliss ha terminado de enamorar a todo el mundo con su preciosa familia. Y es que la joven tiene siete hijos, de cuales comparte a través de su cuenta personal de Instagram, divertidos y valiosos momentos sobre su crecimiento y aprendizaje de la vida.

Sin embargo, esta última publicación no ha ido dedicada a ninguno de sus siete hijos, si no que ha sido un romántico mensaje hacía su marido, Aritz. "12 años de nuestro 'Sí quiero'. No siempre ha sido fácil, pero no cambiaría ni uno sólo de mis días a tu lado. #31deAgosto2007 #AniversarioBoda #Aritz&Estefi", escribía la joven en su cuenta personal de Instagram.

La publicación, que cuenta ya con más de 89.000 'likes' se ha llenado de bonitos mensajes para la pareja. "¡Enhorabuena! Creo que los hijos son un gran regalo de la vida, pero encontrar a otra persona que te acompañe en la vida, te la haga más fácil y feliz y te siga y apoye en tu camino, eso es lo más" o "¡Felicidades pareja! A disfrutarlo y por muchos más años felices juntos", han sido algunos de ellos.

Pero sin ninguna duda, el comentario que más ha llamado la atención fue el de su amiga y excompañera de 'reality', Miriam Saveedra, quien ha escrito: "Que bonito, una familia hermosa con unos valores enormes. Toda la felicidad del mundo. Te quiero mi doctora love". Enhorabuena familia