3 sep 2019 sara corral

Chabelita Pantoja, hija de Isabel Pantoja, no está pasando por uno de sus mejores momentos. Y es que parece que toda su familia al completo la está dando la espalda. La relación con su madre es cada vez peor, aunque no tiene ni punto de comparación con la que tiene con su hermano,Kiko Rivera, con el que no se habla.

Su prima Anabel Pantoja, se ha convertido en la nueva concursante te 'Gran Hermano VIP 7', y aunque parecía ser la única que no daba la espalda a Isa P, uno de sus actos ha dolido más de lo que creía a la joven. Y es que la colaboradora de 'Sálvame' ha elegido a Irene Rosales y a Raquel Bollo como sus defensoras en plató, excluyendo del todo a su prima.

"Cuando estuve en 'Supervivientes' mi primera defensora fue Anabel y en 'Gran Hermano' fue mi segunda defensora", ha comenzado diciendo Isa, a lo que ha añadido: "Si ella quiere que le defienda Irene… Yo también lo voy a hacer. Me parece bien que Irene busque trabajo, no soy quien para quitarle el trabajo a nadie".

Y es que la principal razón por la cual Isa y su hermano no se hablan, es por la discursión que esta tuvo con su cuñada, Irene Rosales, y de la cual parece no haber manera de solucionar. Sabemos que no están siendo tiempo fáciles para Isa P, que únicamente encuentra el apoyo en su novio, Asraf Beno.