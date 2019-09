3 sep 2019 Kamila Barca

Oriana Marzoli y Violeta Mangriñán, las amiguísimas, desataban los rumores de una posible ruptura. Y, de hecho, parecía casi definitiva porque Oriana había borrado TODAS sus fotos con Violeta. En Instagram sólo teníamos rastros del amor de Violeta por Fabio, pero nada de amigas.

¿Le había dejado de lado y Oriana tenía celos? Eso no es algo que se pueda conocer por comentarios de Instagram. Lo que sí es cierto que Oriana había intentado borrar todos los recuerdos que tenía con Violeta en Instagram, exceptuando algunos stories destacados que seguro que no vio, si no no estarían ahí.





Sin embargo, unos nuevos comentarios de Violeta a Oriana han aclarado las dudas que teníamos sobre la existencia (o no) de 'pinky promise'. De momento todo parece indicar que siguen siendo taaaan amigas como siempre. Eso sí, los comentarios han sido en fotos ajenas a Violeta, pues Oriana ha decidido no compartir nada más con su amiga, al menos de momento.

Oriana compartía con sus seguidores una foto junto a su amiguísima de verdad Jasmina, ex protagonista de 'MYHYV'. En la foto Violeta le dejaba un comentario con un avión y muchas exclamaciones, y Oriana le seguía la gracia. Pero el comentario que sí que se dejó ver que la complicidad entre ambas seguía más que vigente fue cuando, en la primera foto que habéis visto en el artículo, Violeta le comentaba: "Menudo buyate tú", y risas. Para los que se hayan perdido, buyate es culo y lo que escribía Violeta, un halago en toda regla y por ende una muestra de amor.