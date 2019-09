3 sep 2019

No ha aguantado más. Cristina Saavedra, presentadora de los informativos de LaSexta, ha acabado estallando ante la cantidad de insultos a los que ha tenido que hacer frente en los últimos días en las redes sociales. El motivo, el moreno de su piel, que a alguno le ha parecido excesivo y que, ella explica, es una cuestión genética.

Todo comenzaba con una imagen de la coruñesa colgada en su Instagram, en la que se ve parte de su cuerpo sumergido en el agua y con la que anunciaba que se habían acabado las vacaciones para ella y que no le quedaba más remedio que poner rumbo a Madrid para retomar la actividad laboral.

Una imagen bonita con un texto inofensivo. Pues bien, hay quien ha encontrado motivos para arremeter contra ella. Como decimos, lo hacían porque la consideraban morena de más... Con insultos de tinte racista que ha decidido cortar de raíz.

Ha sido en Twitter donde ha dado réplica a esas palabras fuera de lugar. "Me acribilláis con insultos porque a 1 de septiembre mi piel es oscura y aún no sé muy bien por qué (IG). Ah, pd, a nadie amaré más que a mi padre que me dejó este color (por si había dudas. Mis heman@s son como yo) #haceoslomirar #quéharta", era su respuesta.