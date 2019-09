3 sep 2019 sara corral

Rosa Benito y Rocío Jurado se convirtieron en dos almas inseparables. La admiración de Rosa, exmujer del hermano de Rocío, Amador Mohedano, sigue vigente hasta día de hoy. Pues no hay ni un solo día en el que Rosa no recuerde a su gran amiga. Además, la semana pasada, en conmemoración al aniversario de muerte de 'La más grande', han sido numerosos los eventos que la homenajeaban.

Es por ello que la excolaboradora de 'Sálvame' ha querido compartir esta curiosa anécdota que no deja indiferente a nadie. "Saliendo del Hospital cruz roja de Triana, habitación 28, Sevilla. Donde el padre de Raquel Revuelta operó a Rocío de una hernia discal... súper complicada y que gracias a Dios todo salió bien", comenzaba diciendo Rosa

"Lo comparto porque me gusta como me lleva, sus manos entrelazadas con las mías. Un mes nos llevamos dentro del hospital y yo con ella que no la dejaba en ningún momento,bueno si, solo para ver 'Cristal'. Fue la única y última vez que me enganche a una telenovela" siguió contando, a lo que añadió: "Como Rocío siempre tenía gente yo me iba a otra habitación y cuando terminaba volvía. Fue tanto tiempo que conocía toda la planta...Ea, ya os he contado un poquito más de mí, y de ella".

Aunque no compartían la misma sangre, Rocío y Rosa tenían un vínculo de lo más especial, tal es así, que es evidente que Rosa jamás la ha olvidado ni la olvidará. Que amistad tan bonita.