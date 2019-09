3 sep 2019 sara corral

Fran Rivera ha vivido un fin de semana de lo más intenso. Y es que las calles de Ronda se han llenado con motivo de una de las corridas más famosas e importantes, La Goyesca. Organizada y administrada por el hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez, ha resultado bastante satisfactoria, incluso ha sido el lugar en el que Fran daba la bienvenida a una plaza a su hijo, Curro.

"Un año más, La Goyesca ha sido todo un éxito. La corrida más especial y única. Enhorabuena Fran, aunque a veces parece que todo se complica, el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que pones acaba superando cualquier obstáculo", escribía en su cuenta personal de Instagram su mujer, Lourdes Montes.

Y es que el torero se llevó un gran susto al descubrir que su hija Cayetana Rivera Martínez de Irujo, Tana, perteneciente a su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, se desmayó en plena corrida. No es la primera vez que Tana sufre un acontecimiento de este tipo, ya en Semana Santa, Lourdes alegó que: "No es nada grave, no hay de qué preocuparse"

Lo que sí sabemos es que tras enterarse de la noticia, el torero no se ha separado ni un solo segundo de su hija arropándola y cuidándola hasta que se recupere del todo. Ánimo Tana.