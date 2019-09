3 sep 2019

El astrólogo ha calentado la tierra con sus últimas imágenes enseñando el culo. Maestro Joao ha dejado a todo su Instagram con la boca abierta con su último posado con mensaje reivindicativo incluido. ¿A quién le está lanzando una indirecta? Se estarán preguntando todos. Pero lo mejor, es que no es la primera vez que sube fotos de este tipo ni tampoco el primer famoso.

Después de contarle a todo el mundo que había conseguido perder 19 kilos, el Maestro lo enseña todo. Hablaban de Maestro Joao cuando estuvo en 'Gran Hermano', pero más de finalista en 'Supervivientes' y más aún si cabe por su relación con otro ex protagonista de realities: Pol Badía. Ahora el astrólogo no comparte fotos con su amor (lo habrá visto venir) pero si sube fotos enseñándolo todo.





"Así soy yo, no le debo explicaciones a NADIE. Hago lo que me da la gana. ¿Y tú?", escribe Maestro Joao en su publicación. Las mismas imágenes que sólo minutos más tarde se llenan de aplausos por ser tan auténtico y natural. El también colaborador de la tele posa con una camiseta y calzoncillos y se muestra sin pudor ante la cámara enseñando el culo.

Como decíamos, no es la primera vez que lo hace. A principios de agosto Maestro Joao se desnudaba completamente y lo compartía con sus seguidores. Y, también, con indirecta incluida: "Yo ya he leído muchos, ahora que me lo lean a mí...". El hombre de la tele parece saberlo todo y desafía también con esto la censura en Instagram. Esperemos que no corra la misma suerte que Paco León y le censuren también estas atrevidas imágenes.