La ruptura de Violeta Mangriñán y Julen tiene tal eco que a día de hoy sigue escuchándose. Cuando ella ya está más enamorada que nunca otra vez, sigue explotando sus puntos más débiles y siguen llamándose de todo a través de redes sociales, sus vídeos de MTMAD o cualquier otro medio. Esta vez se han enfrentado porque Violeta abrió el cajón de mierda, y nunca mejor dicho.

"Hay algunas cosas que es verdad que deben de cambiar. La basura y los trastos hay que tirarlos. Estamos haciendo cosas y aparece en mi mesita de noche esta mierda – y saca una foto de Julen-. Lo que huele mal a la basura, donde tiene que estar", decía Violeta en uno de sus vídeos de MTMAD. Él no dudó en contestarle y le llamó en sus stories 'vendepadre', algo que a Violeta le dolió muchísimo.





"Si estoy grabando en mi casa y me encuentro una foto tuya y te digo que eres un mierdas, si tú me contestas diciendo que soy otra mierdas está todo bien, pero que me llames 'vendepadres' no te deja en buen lugar" e insiste también en la familia: "Yo nunca hablaría de tu familia porque con hablar de ti es suficiente porque eres a la persona que conozco, además por educación, respeto y clase nunca meto a la familia de nadie".

A Julen las palabras de Violeta le han dado exactamente igual: "Me vienen a hablar de respeto y de clase, y me lo dices tú, tía, que no respetas a nadie, que estás con tu novio y estás ahí diciendo que si el Julen, que menudo mierda… (…) Tú que vas a respetar si tú no respetas a nadie. Si te digo 'vendepadres' es porque lo eres. Porque aquí ni yo ni nadie ha hablado mal de tu padre, la única que lo ha hecho has sido tú para lucrarte".