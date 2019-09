5 sep 2019 sara corral

Samantha Vallejo-Nágera está de estreno, y es ni más ni menos que de la nueva temporada de 'Masterchef', en está ocasión, la cuarta edición del 'Celebrity', que sin duda dará mucho que hablar.

Desde Vitoria, donde tenía lugar el evento, Samantha ha hablado, y mucho, lo primero de este gran reto, que una vez más encabeza y del cual asegura está cada día más orgullosa.

Samantha ha asegurado que está edición especial. Está cargada de risas, alegría y mucho aprendizaje, además, ha encontrado en ella grandes amigos de los que asegura no querer separarse nunca, como por ejemplo Los Chunguitos.

Pero además, ha aprovechado la ocasión para hablarnos de su hermano, Colate, quien tras la salida de 'Supervivientes 2019' nos tiene un poco desconcertados. "Colate le tira los trastos a todo el mundo, de toda la vida, desde pequeño", decía la chef.

El otro día, Colate aseguró en 'Sábado Deluxe' que se iba a marchar a Miami solo, aunque no es lo que desea. Y es que el exsuperviviente ha puesto sus ojos en Gloria Camila e incluso ha pretendido tener una cita con ella. "He intentado tener una cita con Gloria Camila, pero no hemos podido quedar todavía,en el amor no hay edad", decía Colate.

¿Pero que piensa Samantha de la hija de Ortega Cano?, "Sin duda, Gloria es ideal", sentenciaba.