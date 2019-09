6 sep 2019 sara corral

Amaia Romero acudió esta semana a uno de los programas más seguidos, 'El Hormiguero'. Fiel a su sinceridad, su espontaneidad y su poco filtro, la ganadora de 'Operación Triunfo 2017', dejó helado al público con algunas de las anécdotas más extrañas jamás vistas.

Su primera confesión vino a raíz de uno de los temas de su nuevo disto 'El relámpago' y es que la joven contó un suceso de lo más peculiar. "No me cayó un rayo, una ramificación, que es más común de lo que parece. Te juro que no es tan raro", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "De repente, estaba con el paraguas, se iluminó la calle y el estruendo me dejó prácticamente sorda. Noté que entraba un poco por el brazo. Parece que me lo estoy inventando. Luego bromeas con eso, pero estaba en ese momento en shock".

Sin embargo, no ha sido lo único destacable de la noche. "Parece que es mentira, pero es cierto. En tercero de la ESO me llevaban a un aula vacía para que estudiara. El primer día que fui, estaba con mi material nuevo y escuché una especie de trompeta. Pensé que estaban en clase de música en el aula de al lado. Se lo conté a todo el mundo, pregunté en esa clase y me dijeron que no estaban dando música. Lo conté y nadie me creía", decía la joven, y es que al parecer, escuchaba psicofonías.

Como siempre, Amaia despertó las emociones de todo el público que la escuchaba fascinado. Y es que si algo es evidente, es que la joven promesa es una persona de lo más característica y especial.