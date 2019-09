6 sep 2019 sara corral

La bomba que Víctor Sandoval dio sobre el supuesto veto que sufrió por parte de María Teresa Campos, cuando esta le impidió cumplir su sueño de participar en el programa 'Mamma mía', está dando muchísimo más que hablar. Y es que ya son varios quienes han criticado y se han enfrentado a Víctor por sus palabras, entre ellos su amiga Belén Esteban.

Esta vez ha sido Kiko Matamoros quien ha arremetido directamente contra el colaborador, y es que al parecer, a la audiencia tampoco le ha gustado la actuación del ganador de 'Sálvame Okupa'.

"La venganza se sirve en plato frío, pero no tan frío", ha comenzado diciendo Kiko, a lo que ha añadido: "No está bien cuando él mismo ha bendecido aquí a María Teresa y a toda su familia. No me ha gustado nada". Y es que hace 17 años, ni más ni menos, que aquel supuesto suceso, que las Campos han desmetido, tuvo lugar.

"Ya que tanto le gustan los perros, podría aprender de ellos y ser más leal", comunicaba Kiko de comentarios de la audiencia. Parece que a Víctor no le están saliendo los planes como había planeado, aunque está claro que no sabemos a donde llegará todo esto.