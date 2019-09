6 sep 2019

No hay nada mejor para que no se especule que contar las cosas una misma. Raquel Bollo ha utilizado sus redes sociales para descubrirnos por qué vemos su cara distinta y qué se ha hecho para conseguirlo. Un retoque, o más bien un tratamiento, con el que se ve tan bien, que asegura que no va a necesitar ayuda de la tecnología en sus fotos.

La colaboradora de 'Sálvame' ha asegurado a sus 'followers' que ahora tiene "la cara como un filtro de Instagram". Vamos, que podría hacerse un reportaje bien extenso y rechazar la posibilidad de que el Photoshop obrase el milagro del toque final.

Pero, a estas alturas ya más de una se estará preguntando: ¿qué es lo que ha hecho? El secreto no es otro que una mezcla de bótox, vitaminas y otros principios activos que favorecen la producción de colágeno. Un truco que ha querido compartir con sus seguidoras de Instagram.

"¿No me veis mejor cara últimamente? Como siempre me preguntáis por mis truquitos, os diré que estoy encantada con mis nuevos tratamientos que te dejan la cara como si llevaras puesto un filtro de Instagram por la calle", comienza Raquel, que está encantada con las recomendaciones del doctor Miguel de la Peña.

"Me recuerda a cuando me hacen el 'contouring en la tele, pero esta vez sin maquillaje y con mucha luminosidad", prosigue, antes de advertir que ha pedido que la grabasen para colgarlo en sus 'stories' y que todos los interesados tengan el mayor detalle posible de cómo está consiguiendo estar tan radiante.