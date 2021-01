7 sep 2019 Kamila Barca

Las grandes noticias que nos suele dar Paula González de 'Gran Hermano' es que, cuando menos lo esperemos, no sabemos ni siquiera que es ella. No tiene nada que ver con la chica que vimos en aquella edición que se "moría de amor". Pero los cambios en su vida vienen especialmente dados con unos radicales cambios de looks y estéticos que en breves nos harán olvidar su rostro.

Así era Paula antes de los retoques. Si un día hacen una película o serie sobre Kim Kardashian, seguro que eligen de doble a Paula González. Pero vayamos por partes porque Paula González viene avisando desde hace mucho tiempo que ella ya no es la misma ni quiere seguir siéndolo más. "Un aumento de pecho, una rinoplastia y un relleno de labios", contaba a sus seguidores ella misma los retoques que se había hecho en la cara. Pero no imaginábamos que llegaría a estar como en las siguientes imágenes. De hecho, subió una foto, que ya no tiene en su perfil de Instagram, con una peluca negra imitando el look de Cleopatra, a quien hace honor en su nombre de Instagram, en la que escribía: "Ya sé lo que vais a decir".





VER 9 FOTOS Los mejores retoques estéticos de las famosas

"Llegó un punto en el que ya no era divertido tener resacas tres o cuatro días a la semana. En junio de 2018 todo empezó a darme bastante asco y dejé de salir, pero en vez de sentirme mejor perdí toda mi energía, solo quería estar tumbada en la cama, me mareaba todo el rato...fui a hacerme análisis porque sentía que algo no estaba bien, pero estaba todo correcto...Después me enteré de que estaba deprimida, de no hacer nada cogí algo de peso y ahí fue cuando me animé a cambiar mi alimentación", su vida había cambiado radicalmente y era hora de contarlo.

Ahora parece tener un objetivo y es ser idéntica a Kim Kardashian. Tanto que asusta. Esta vez sí que no creo que sepa qué estamos pensando o qué vamos a decir. Ni sus ‘haters’ sabrán que opinar exactamente. ¿Te imaginas que la ve Kim?