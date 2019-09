9 sep 2019 sara corral

Esta siendo un verano de lo más difícil para María Teresa Campos, y es que son numerosas las acusaciones y polémicas que están envolviendo a la presentadora. La última viene de la mano de Víctor Sandoval, su excompañero, quien contó la semana pasada que habría sufrido un veto por parte de la presentadora hace 17 años que le impidió entrar en el programa 'Mamma mía'.

Emma García se ha sincerado y se ha posicionado del lado de María Teresa Campos, quien lo está pasando muy mal según sus hijas. Es por esto mismo que la presentadora ha contado una anécdota que no ha pasado desapercibida.

"Cuando llegué a Telecinco no tuve una calurosa bienvenida por parte de tu madre. Y lloré, probablemente porque era una niña, era sensible y esperaba cariño de una persona a la que yo admiraba y no me lo dio. Que tampoco tenía por qué dármelo", comenzó contando Emma, y añadió: "Pasó el tiempo, hablamos y terminamos dando una vuelta a la situación. Desde hace años, aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, yo la quiero muchísimo y sé que ella a mí también".

La relación actual de María Teresa y Emma es ahora mismo una gran relación de amistad. Está claro que tras las declaraciones de Víctor se están creando dos claros bandos. No sabemos como acabará esto, pero está claro que la presentadora ya no puede más.