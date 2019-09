9 sep 2019

En ocasiones, entrar en un 'reality' te da la fama suficiente para conseguir una fama y abrirte un hueco como personaje público. Pero lo cierto es que, la mayoría de las ocasiones, esta imagen se suele diluir para dar paso a nuevas caras que ocupen su lugar. También los hay que saben administrar el dinero ganado durante esa época de vacas gordas y otros, como parece ser el caso de Fresita, no tanto...

¿Por qué decimos esto? Porque si desde hace meses ya se hablaba de los posibles problemas económicos que tendría Nuria Yáñez -ese es el nombre real de la concursante de 'GH 5'-, este fin de semana hemos escuchado un testimonio que vendría a ratificarlo.

Ha sido en 'Socialité' donde Jordi, uno de los que fueran sus mejores amigos durante el pico de popularidad de Fresita, ha contado que ha "escuchado que estaba arruinada, ha llegado a pedir dinero para poder comer". Y da un detalle concreto de esa complicada situación por la que estaría atravesando: "Se puso en contacto con una persona para pedirle 20 euros para comer en Navidades".

Ha llegado a pedir dinero para poder comer"

Jordi, que pone en duda que supiera administrar todo lo que se embolsó gracias al 'reality' de Telecinco, tampoco tiene reparos en hablar de cómo era ella como amiga: "O haces todo lo que pide o no eres amigo de ella. Yo en siete años que he sido su amigo he visto a muchas personas que han caído". Además, sentencia que ha hecho algunos bolos con ella de los que no ha visto ni un duro. Fresita le pondría la excusa de que le habían pagado poco por ello.

"Es una persona delante de las cámaras, y detrás de las cámaras, es otra", prosigue este examigo antes de añadir que tiene "mucho afán de protagonismo y muchas ganas de seguir en los medios". Y concluye: "Ella siempre habla de 'Gran Hermano', está muy bien, porque ella ganó el concurso, pero claro, han pasado ya más de diez años...".