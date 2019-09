9 sep 2019 sara corral

Verdeliss, que siempre ha asombrado por su constante transparencia, afectividad, amor y simpatía. Ha dejado a sus seguidores ver la otra cara de la moneda, llena de dolor, nerviosismo y sueño,ha compartido está imagen, que sin duda, no pasa desapercibida.

"Ojerosa, dolorida y sola...muy sola. Revisando la galería del móvil me encuentro esta estampa. ¡Menudo revolcón de sentimientos!", decía el título de la publicación.

"Recuerdo el momento de esta fotografía: Eran las 7 de la mañana, nuevo turno de extracción y por no despertarme no había llegado ni a acostarme...el dolor de una mastitis inminente me impedía conciliar el sueño. Irreconocible y desbordada, era la sombra de mi misma", comenzaba escribiendo la 'youtuber'.

Y seguía contando: "En este espejo sólo veía a un sujeto que servía para inmovilizarse en una butaca y extraerse leche cual ciclo robotizado cada 3 horas. Día tras día, semana tras semana. Pero lo peor no era yo, lo peor era mi hija en la UCI, lo peor era mi familia dividida". Y añadía: "Lo que sí sé, es que de esto también trata la maternidad. El impacto emocional y físico tras dar a luz es grande, pero es real".

La 'youtuber' ya contó hace poco que no estaba viviendo uno de sus mejores momentos, pero aún así, la fortaleza y alegría de la joven sigue fascinando a todos aquellos a quien ha enamorado. Felicidades por tener una familia tan bonita.