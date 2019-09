10 sep 2019 sara corral

India Martínez y Cepeda se han convertido en unas de las figuras más seguidas del panorama musical español. Es por ello, que todo el mundo no podía creerse el último video que han compartido donde ambos aparecen cantando la última canción de India, 'La gitana' ¿Habrá una posible colaboración?

India Martínez y Cepeda protagonizan el video del momento pinit instagram

Al son del último éxito de la cordobesa, ambos cantaban y bailaban la coreografía en medio de una plaza bajo la luz de la luna. "Más vale tarde que nunca", escribían en la publicación que los dos han compartido a través de sus cuentas personales de Instagram.

No es la primera vez que India es noticia, no solo su música es fascinante, si no que la joven ha sido foco de noticia por los increíbles posados en bikini que protagonizó con sus hermanas.

Cepeda, por su parte, también ha estado en el ojo del huracán, aunque por motivos mucho más distintos. Y es que el joven exconcursante de 'Operación Triunfo' ha estado en el punto de mira por su trato a los fans y por la discursión que tuvo vía Twitter con la madre de Chenoa.

No sabemos si este video es una pista de lo que pueden hacer juntos, lo que sí sabemos es que estamos deseando que ojalá sea realidad.