10 sep 2019 sara corral

Pablo Alborán es uno de los artistas más seguidores y adorados del panorama actual. Además, es bastante habitual que el joven incendie las redes, y no solo con su música si no también con sus increíbles videos y fotos que hacen saltar todas las alarmas.

El joven está disfrutando de los últimos días de verano y ha querido despedirse de la playa de esta forma tan original y graciosa, y así ha decidido compartirlo con sus seguidores.

"Tu cara cuando te dicen que el verano ha terminado", escribía el joven en el último video que ha compartido en redes sociales en el que aparece caminando por la playa en bañador embadurnado de arena.

La publicación, que cuenta ya con más de 571.000 reproducciones, se ha llenado de múltiples comentarios que sin duda, no pasan desapercibidos. "Es que no llego a ver la cara, me la tapa una espaldaca enorme", "Ay hijo, quien fuera arena", "Guapísimo" o "Eres un meme andante", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Pablo ha disfrutado de uno de los veranos más felices de su vida. Y es que el joven está en un momento espléndido, tanto en lo personal como en lo profesional, y este verano solo le ha dado aun más fuerza para seguir con su carrera que sube como la espuma.