10 sep 2019 sara corral

Tras la muerte de Paquirri y la decisión de Isabel Pantoja de negarle las pertenencias de su padre a Fran y Cayetano Rivera, hijos del torero fruto su matrimonio anterior con Carmina Ordoñez. La guerra entre los hermanos y la Pantoja ha sido un sin vivir. A pesar de parecer que las aguas se habían calmado,los hermanos Rivera han vuelto a enfrentarse.

Frente a las palabras que Fran Rivera tuvo de Isabel Pantoja mientras esta concursaba en 'Supervivientes 2019', su hijo, Kiko Rivera ha contestado: "Yo me llevo muy bien con mi hermano Fran, nunca hemos tenido una relación de todos los días. Le quiero un montón y le deseo que todo le vaya muy bien. Pero igual que yo hago cosas que no él no comparte él hace cosas que yo no comparto".

"Yo soy muy normal, intento llevarme bien con todo el mundo, pero si me tocan salto. No me gusta atacar a la gente y mucho mas a la gente que quiero, tanto quiero a mi hermano como a mi hermana", seguía diciendo el DJ

Palabras a las que Fran ha querido contestar diciendo: "Kiko sabe lo que hemos hablado él, Cayetano y yo. Entiendo su postura, es de respetar. De hecho, mi madre interpuso una demanda, la ganó y cuando la iban a ejecutar lo paré yo, porque vino Kiko a mi boda y le pedí a mi madre que parase eso para ver si solucionábamos las cosas por las buenas".

"Lo que es incoherente es que dos niños no tengan las cosas de su padre. Son cosas personales de mi padre, yo tengo 45 años y quería esas cosas cuando tenía 10", termina diciendo: "El juez dijo lo que era para cada uno, justamente se declara un robo y dicen que se han robado esas cosas que eran de Cayetano y mías".

Parece que al final nunca serán capaces de salvar sus diferencias.