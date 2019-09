10 sep 2019 sara corral

Tras la noticia del embarazo de María La Piedra y Gustavo González , el plató de 'Sálvame' ha echado chispas del rotundo zasca de Raquel Bollo al colaborador. Y es que, tras preguntarle por la hija de Miriam Sánchez, Gustavo ha decido no hablar diciendo: "Será Miriam quien tenga que contarlo", momento al que Raquel se ha lanzado.

"Eso mismo tenías que haber hecho con mi hija, Miriam es un personaje pero mi hija hasta ahora no lo ha sido, creo que a una niña de 19 años habría que haberle el derecho a que lo cuente ella, si lo quiere contar", ha comenzado diciendo Raquel.

Y añadió: "No mereces mi respeto ni como persona ni como periodista, dejaste de ser periodista, estás en mi lado". Además, Raquel alegó que Gustavo decidió dar la información por que la considera débil, y que eso, es un error por su parte.

"Protege a tu futura hija como no has sabido proteger a tus hijos", le repetía una y otra vez Raquel, comentario que hizo estallar a Gustavo que le contestaba diciendo: "Tu no tienes ni idea".