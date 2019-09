11 sep 2019 sara corral

Belén Esteban y Víctor Sandoval han protagonizado de nuevo una de las peleas del momento. Y es que tras las acusaciones del colaborador sobre María Teresa Campos, y el supuesto veto que sufriera por parte de ella hace 17 años, esta creando una bola que no sabemos como puede acabar.

Durante la emisión de ayer de 'Sálvame', Víctor trató de dar un argumento bastante consistente basado en el humor, el cual decidió dedicar a Terelu y Carmen Borrego, hijas de la afectada. Palabras a las que su amiga Belén Esteban contestó sin reparo alguno. "Víctor, me parece vergonzoso lo que estas haciendo", decía la princesa del pueblo.

Víctor, muy enfadado, abandonó el plató con el consiguiente drama. "No, es que sabes lo que te quiero, te lo he dicho en maquillaje", le decía todo el rato Belén tratando de hacer que el colaborador no se enfadara, pero que dejara de hablar de las Campos.

Esta guerra, está dando mucho más que hablar de lo que se esperaba. No sabemos como acabarán finalmente la cosa, lo que si sabemos es que no quedará en el olvido.