12 sep 2019

Sabíamos que iba a pasar. Si hay alguien con quien no quisiera encontrarse Alba Carrillo en la casa de 'GH VIP 7' -además de Feliciano López-, ese era Antonio David Flores. La primera, en la frente. El ex de Rocío Carrasco era el concursante estrella que se guardaba el programa como un as bajo la manga y ninguno de sus compañeros sabía que se lo encontrarían en Guadalix de la Sierra.

Previsible y mostrando con la mayor de las efusividades su descontento, Alba entró pegando voces sobre la faena que le parecía tener que compartir techo con el ex y archienemigo de una de sus amigas del alma.

Mientras que Antonio David trataba de explicarle que él había llegado con la intención de llevar la convivencia con ella de la mejor manera posible, la modelo no entraba en razón y acababan por protagonizar la bronca más rápida que se recuerde en los 'realities' de este país.

El ex Guardia Civil le echaba en cara que tampoco es que fuesen tan amigas, que se conocen desde hace tan solo cuatro años, como restándole importancia a la relación. Eso le dolía a Carrillo, que le contestaba asegurando que no sabía que la calidad de las amistades se midiese por el tiempo que hiciera que se conocían.