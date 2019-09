13 sep 2019 sara corral

'Gran Hermano VIP 7' ha dado comienzo y lo ha hecho bien fuerte. Ya la primera noche hemos sido testigos de una gran discursión que ha provocado el primer llanto, y ha estado protagonizada por Irene Junquera y Dinio.

Sus compañeros, que ya la habían acusado de ser una actriz y de estar interpretando un papel, fueron los verdaderos causantes del llanto de la joven que fue llamada al concesionario para hablar con Jorge.

"Yo sé que de primeras entro mal a la gente. Tengo mucho carácter pero soy buena y tengo corazón. De pequeña me decían que tengo afán de protagonismo pero no es así. Yo no reniego de esto. Estoy muy orgullosa de estar porque me gusta", le decía la joven a Jorge

Jorge trató de calmar a la joven y le dio la bienvenida a la que será su casa durante los últimos meses. Aunque Irene está esta semana nominada, tendremos que esperar a ver si la audiencia le da otra oportunidad. De momento, nosotros desde aquí te mandamos mucha suerte.