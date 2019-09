A.m. cárdenas

A sus 26 años, Pasquarelli se define como "cantante y actor". Y aunque es italiano de nacimiento, lleva casi una década en Argentina. País por el que se hizo mundialmente conocido al participar en dos series juveniles de Disney Channel, 'Violetta' y 'Soy Luna'. España ha sido el primer país en el que ha presentado su primer 'single'. Hablamos con él sobre su futuro y trayectoria artística.

Comenzó su carrera musical antes que la interpretativa, y confiesa que por ahora se queda con la primera. "En este momento estoy solo enfocado en lo que es la música, es lo que más me gusta. Pero si en algún momento me llega algún proyecto de interpretación interesante, no dudaré en aceptarlo", cuenta. Además, en las series juveniles que protagonizó, la música estaba muy presente.

Razón por la que Ruggero triunfó tanto entre los jóvenes argentinos. Pero a lo largo de su carrera, siempre ha cantado a través de un personaje, y no como él mismo. "Siempre disfruté la música desde el otro lado, la suerte que tuve es que en las series podía cantar y así no cerré nunca las puertas a ninguno de los dos mundos", expone.

El pasado mes de junio se estrenó 'Probablemente', y hace menos de una semana ya salió el segundo 'No te voy a fallar', algo que esperaba desde hace mucho tiempo y que después de varios años actuando "por fin soy Ruggero, yo y mi música que es lo que más me apasiona". Además, nos confiesa que la primera de sus canciones está producida en Madrid, y compuesta en México. "Nos encerramos en el estudio sin saber qué iba a salir, y ‘Probablemente’ es la canción justa para crear un puente entre lo que soy y lo que fui".

Su música ha tenido mejor aceptación de lo que pensaba, y que incluso a la gente que no le conocía "también le ha encantado".

Ambos singles son de estilo pop y compuestas por él, y aunque escucha todo tipo de estilos, siente que es el que más le representa. "Si en algún momento tengo que componer algo más rockero o urbano, lo haré".

Pero si debe decantarse por un artista con el que colaborar, no duda en elegir a Sebastián Yatra, un artista más urbano. "Tiene una carrera muy interesante, y toca muchos estilos diferentes, desde melódicas hasta reguetón". Pero también le encantan los clásicos, como Michael Jackson o las nuevas estrellas como Shawn Mendes, que le sirven de inspiración para sus melodías y letras.

El desamor está presente en la letra de sus dos canciones, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, desde el año 2014 mantiene una relación con su compañera de reparto en 'Violetta', la argentina Candelaria Molfese. Y en sus redes sociales no dudan en mostrar lo enamorados que están.

Su carrera a nivel internacional ha hecho que Ruggero tenga fanes por todas las partes del mundo. Acumulando cerca de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. "Estoy muy agradecido con toda la gente que me sigue. Trato de estar lo más pendiente que puedo de ellos, pero siempre intento salvar las distancias para no estar todo el día pegado al celular". Pero sobre todo, afirma que cuando viaja por trabajo, sus seguidores le ayudan a mantenerse conectado. "Hay momentos en los que estoy solo y es cuando más hablo con ellos", explica. Es un gran 'influencer', y como tal también tiene muchos detractores, los ahora llamados 'haters'. "Existen y siempre estarán ahí comentándome en todas partes. Si es algo constructivo es bienvenido, pero realmente no suelo leer mucho sus comentarios".