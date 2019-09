19 sep 2019 sara corral

La boda secreta de María Patiño en Sri Lanka ha sido sin duda uno de los bombazos del verano. Aunque todo el mundo se alegró por este ansiado enlace, cierto es que para algunos compañeros suyos no haber sabido la noticia les generó cierto malestar. Entre los afectados se encuentra el amigo de la colaboradora, Jorge Javier Vázquez con quien tuvo una disputa.

Al parecer, a Jorge le molestó bastante que María no le contara nada sobre su boda, y tras una serie de mensajes bastante desafortunados, ambos se han reconciliado hoy en pleno directo de 'Sálvame'.

"La felicité por su cumpleaños y me dijo que se había casado. Y entonces me envió una foto de dos personas de espaldas. Y yo veía la foto y decía 'no sé si es ella'. Y ahí lo dejé", comenzaba diciendo el presentador, y a lo que seguía: "Al cabo de unos días, que estaba aburrido, le dije 'Oye, María, que he estado pensado que voy a escribir en mi blog de 'Lecturas' que vaya confianza tienes en mí, que no me lo has contado y acabo el mensaje diciendo 'fíjate si estoy aburrido'".

Estas palabras molestaron tanto a María que no dudó en contestarle diciendo: "Eso soy yo para ti, te voy a decir una cosa, toda la gente que me quiere sabía que me casa, pregúntate por qué". Tras varias semanas de silencio entre ambos, ayer por la tarde decidieron poner fin al distanciamiento. "Yo no quiero perder a Jorge de mi vida", decía la periodista.