19 sep 2019 sara corral

La guerra entre Raquel Bollo y Gustavo González parece interminable. Y es que el día que Gustavo comentó en pleno directo, sin comentarlo con nadie, que a lo mejor Raquel sería abuela, las cosas han ido cada vez a peor. Aunque hemos visto ya numerosos encontronazos , esta vez algo ha sido distinto.

Gustavo contaba que iba a ser padre, y el programa decidió vestirle de bebé. Momento en el que explotó Raquel en su contra: "¿No os da vergüenza? ¡Y tú con esas pintas! Yo en tantos años de exclusivas no me he prestado".

Gustavo muy enfadado por las críticas, trataba de contestarla evitando que esta hablara. "Que no es lo mismo Gustavo, que mi hija es una cría de poca edad y vosotros no. Sois personajes distintos", decía Raquel.

"A lo mejor es que estas en el programa equivocado", le replicaba Gustavo. Mientras tanto, el resto de compañeros no eran capaces de contener la risa tras la discursión que estaban teniendo. Belén Ro y Kiko Hernández trataban de taparse tras las cámaras para que su risa no generara más tensión.