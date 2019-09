20 sep 2019

En solo una semana su primer videoclip musical Ya estoy mejor ha conseguido dos millones de visualizaciones. Dispuesta a disfrutar del momento, Isa P. (su nombre artístico) no busca un hueco en el panorama musical, pero sí vivir experiencias. Las críticas no le quitan el sueño como tampoco el distanciamiento que tiene con varios miembros de los Pantoja. La familia, en su caso, no siempre es lo que importa.

Corazón ¿Se puede decir que Ya está mejor o eso es solo el título de una canción que parece escrita para usted?

Isa P. Sí. Me encuentro bien, tranquila y feliz. La letra de la canción existía aunque yo le cambié la parte del trap porque era lo que buscaba y menos reguetón. La idea de poner "yo maté a Frozen" no es mía, pero me gustó porque se hizo para que la gente se riera, algo que hemos conseguido.

C. ¿Está preparada para todo lo que se está diciendo de su trabajo?

I.P. Imaginaba las críticas, pero no la cantidad de visualizaciones ya que dos millones en una semana es buenísima noticia.

C. Es de las que piensa aquello de que hablen de una, aunque sea mal.

I.P. Yo creo que me tomo bien las críticas porque, a pesar de todo lo que han dicho, sé que esas personas y medios estaban deseando venir a la presentación. Allí habrán visto si han sido justos o no. Reconozco que mi objetivo no es comenzar una carrera musical, ya que simplemente he grabado este tema porque me gustaba y quién sabe si hago otro. De todas formas hasta que no me vea sobre el escenario no tengo nada claro sobre mi futuro.

Asraf se ha convertido en el gran apoyo de Isa P. pinit alberto bernárdez (@alberto_bernardez_photo)

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.