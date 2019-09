20 sep 2019 javier carrascosa

Se conocieron en un bolo que tuvo Dinio en Melilla. Ella era relaciones públicas en la discoteca donde él actuaba. Tras tres días de pasión en el hotel del que fuera novio de Marujita Díaz, decidieron que se iban a vivir juntos. Ella tenía 27 años y cuatro años más tarde, el amor se acabó.

Montaron un local en Benidorm llamado La ruta 69. Luego recalaron en Madrid donde montaron La noche me confunde, en Arganda del Rey. Pero finalmente Dinio cambió de ciudad y de pareja. Se enamoró de una Búlgara llamada Milena, bailarina en la sala Bagdad, una sala dedicada al sexo.

Corazón Hanna, ¿sigue a Dinio en el concurso?

Hanna Si puedo veo un poco el programa para ver cómo va la cosa.

C. ¿Reconoce a Dinio? ¿Se parece a la persona con la que vivió?

H. Que va, ese hombre no es Dinio, es un papel. Solo le interesa el dinero que se pueda llevar.

C. ¿Pero su mujer le apoya y le defiende en el plató?

H. Milena y Dinio son tal para cual.

C. ¿Cómo le recuerda?

H. Es un persona vaga, muy interesada, muy liante.

C. ¿Conoce a su actual pareja?

H. No la conozco personalmente. Solo lo que me dice la gente de ella. Se que en redes me critica.

C. ¿Como se conocieron?

H. Yo trabajaba como relaciones públicas en una discoteca de Melilla y él tenía un bolo. Nos gustamos, pasamos tres días encerrados en su hotel. El se fue a Valencia, pero al poco tiempo los dos alquilamos una casa en Benidorm y nos fuimos vivir juntos.

C. Vaya, ¿tardaron muy poco en irse a vivir juntos?

H. Muy poco.

C. ¿Y qué recuerda de esos años en que vivieron juntos?

H. El primer año de verdad que era un sueño, todo muy bonito. Luego tuve que soportar sus borracheras que duraban cuatro días. Los últimos años eran una pesadilla total.

C. ¿Cómo diría que es Dinio?

H. Es un hombre que no trabaja, no hace nada, solamente duerme. Su pasión es el dinero y cuando no le das dinero se enfada, se pelea, rompe las cosas… Además, te maltrata física y psicológicamente.

C. ¿Pero han estado viviendo cuatro años y medio?

H. Sí. Yo le quería y le perdonaba todo lo que me hacía. Tiene un poco de humanidad en su corazón.

C. ¿Dice que Dinio le maltrató?

H. Sí, y no soy a la primera mujer a la que maltrata

C. ¿Qué le hizo?

C. ¿Tiene Dinio una doble cara?

H. Sí. Conmigo la tenía y con todo el mundo. Es una persona que intenta caer bien y siempre va con la misma tontería de "la noche me confunde". Luego habla mal de ellos por detrás e intenta robar y chantajear a la gente.

C. ¿Cómo funcionaban los locales que ha montado con él?

H. Funcionaban estupendamente bien, pero Dinio ya se encargó de hundirlos. Sobre todo fui yo la que me cansé de trabajar para esa persona. Estaba siempre fuera de la barra sin trabajar y emborrachándose, tomando copas y dejando que su amigos dejaran deudas en el bar.

C. ¿Le dejó deudas?

H. Sí. Hacía trampas a los amigos. A mí me intentaba engañar y sacar lo que podía.

C. ¿Sabe que en Gandía lo pillaron robando una televisión?

H. Sí lo sé. Fue con la anterior pareja. Conmigo le han pillado robando comida en el Carrefour.

C. ¿Les iba mal económicamente para tener que robar comida?

H. No. Dinio roba porque es un chico travieso, le gusta hacer travesuras y disfruta mucho haciéndolas.

C. ¿Cómo ve la relación con su pareja actual?

H. Bueno, imagino que durará algo más. Bailan juntos, practican sexo en la sala Bagdad, tienen un hijo juntos... Cuando le saque todo el dinero posible la dejará por otra.

C. ¿Conoció a su hijo?

H. Sí, le conocí con nueve años, ahora tiene 14. Es un niño que ha estado muy abandonado y me da mucha pena. Antes de estar conmigo tenía muchas multas y muchos juicios con la madre del niño.

C. ¿Tenía trato con algún hermano?

H. Yo tenía trato con Rafa, con su hermano gemelo, que baila en la sala Bagdad. En esa época no manteníamos contacto con Neil. Creo que ahora sí se hablan.

C. ¿Tiene trato con su familia?

H. No que yo sepa. Dinio no se trata con su hija que vive en Miami, que está casada y tiene un hijo de tres años. Él es abuelo de un niño. Nunca lo comenta porque no tiene trato con ellos.

C. ¿Al poco de dejarle conoció a su nueva muje?

H. Nosotros nos separamos a mitad de julio, y a finales de ese mes conoció a la hija de Juan Miguel. Empezó a salir con ella, pero solo dos meses. Luego conoció a otra, también en la sala Bagdad, una brasileña. Estaba con las dos, y me mandaba mensajes a mí.

C. ¿Vuestra relación acabó muy mal?

H. Sí acabamos mal por muchas cosas. Me puso verde con todo el mundo.

C. Según Dinio, él ha estado con más de mil mujeres.

H. Ese hombre miente más que habla.

C. ¿Conoció a su familia?

H. No he conocido a nadie de su familia. Cuando estaba conmigo hablaba con una tía suya que vivía en Miami.

C. ¿Mantiene relación con las amistades o la familia de Dinio ahora que están separados?

H. Está fuera de mi vida, y no tengo relación con sus amigos ni con su familia.

C. ¿Conoce la historia de Dinio con Marujita Díaz?

H. Se conocían de una discoteca de Madrid. Un día Marujita le comentó a Dinio que si quería dinero se juntase con ella, porque ella necesitaba fama. Se dejaban ver juntos, cenaban y luego cada uno a su casa. Así me lo contó Dinio.

C. ¿Cómo está ahora?

H. Bien. Llevo dos años tranquila y tengo nueva pareja.

C. ¿Ha rehecho su vida?

H. Sí, mi pareja es un empresario.

C. ¿Sigue con el bar que montó con Dinio?

H. No, lo dejé hace un año y medio.

C. ¿Ahora en que trabaja?

H. Trabajo en 'marketing', en un centro comercial.