20 sep 2019 sara corral

Anabel Pantoja se ha convertido en la primera expulsa de 'GH VIP 7'. Tras volver Irene Junquera de la sala de expulsiones, la desolación ocupó el primer plano entre los concursantes, sobre todo en Mila Ximénez y el Maestro Joao, quienes no se podían creer lo ocurrido.

"Es tan injusto, no entiendo nada", comenzaba diciendo la colaboradora de 'Sálvame', a lo que añadía: "Soy la cabeza de turco esta edición, está claro, pero voy a estar aquí hasta que me echen, todo esto me hace más fuerte".

Frente a las palabras de Mila, el Maestro Joao, que se encontraba a su lado, no podía evitar romperse a llorar. "Anabel no se lo merecía y me da mucha pena", decía el vidente mientras se secaba las lágrimas.

"A mi hoy no me a ver llorar ni Dios. Si lo hago, lo haré en el cuarto de baño", decía Mila de forma contundente mientras el Maestro Joao se abrazaba a ella. Mila ha perdido uno de sus apoyos más grandes en la casa, tendremos que ver como evoluciona todo a partir de ahora.