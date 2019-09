22 sep 2019

Compartir en google plus

Parece que el matrimonio de Estela Grande y Diego Matamoros va viento en popa. Al menos así lo ha contado ella en la casa de 'GH VIP', donde se ha confesado con Irene Junquera y Alba Carrillo.

La concursante les contó que su marido le "tiene mucho amor y me cuida mucho", aunque "su peor defecto es muy cabezota", pero es él quien se encarga de tener limpia la casa.

Lo que también ha contado es algo desconocido hasta ahora. Alba Carrillo le preguntó si querían ser padres, a lo que ella respondió que no era el momento, más después de haber sufrido un aborto. "Tuve un aborto justo antes de la boda. Llegué al hospital y me dijeron que estaba embarazada de tres meses. No lo sabíamos. Pero el feto estaba fuera del útero", ha confesado.