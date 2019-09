23 sep 2019 sara corral

María Jesús Ruiz y Anabel Pantoja pusieron el plató de 'GH VIP 7' patas arriba con su dura discursión. Y es que la ganadora de 'GH VIP 6' no dudó si un instante en saltar hacía Anabel Pantoja tras haber sido la primera expulsada de la casa, algo que pareció no gustar a ningún defensor.

María Jesús que atacaba duramente en redes sociales a Anabel Pantoja, se definía como "opinionista", algo que hacía saltar en carcajadas al plató. Sin embargo, sus crueles acusaciones hicieron que Belén Esteban no pudiera contenerse, y dio un 'zasca' que será para siempre recordado.

"Parece que has ganado el Euromillón en vez de 'Gran Hermano'. Por ganar 'GH' no eres más que nadie. ¡Hasta luego, Mari Carmen!", le decía la princesa del pueblo. Aunque no fue la única en contestar a María Jesús.

"Ahora entiendo porque María Jesús defiende a Hugo. Porque Dios los cría y ellos se juntan", decía Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar, haciendo que el plató entero aplaudiera su comentario. Algo que a María Jesús le costó tolerar.