23 sep 2019 sara corral

David Bustamante ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas. Y es que tras tener que suspender uno de sus conciertos en la localidad de Fuenlabrada, han sido muchas las especulaciones y rumores que han corrido por las redes. Algo que la pareja ha decidido aclarar.

Tras tener que suspender su concierto, David decidió dar un comunicado a sus fans: "Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro. Quiero dar las gracias por la compresión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creía que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible. Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño".

El extriunfito a vuelvo a subirse en un escenario por las fiestas de de San Mateo de Oviedo, donde ha decidido aclarar todas los malos comentarios que le llegaban. "A ver si alguno se entera de que cuando no me subo a un escenario no es por la lluvia, es porque no puedo", sentenciaba el cantante.

Su chica, Yana Olina, ha querido demostrarle todo su apoyo. Tal es así que estando en primera fila subió una foto de él donde escribía: "Hoy has estado increíble, como siempre".