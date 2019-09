24 sep 2019 sara corral

Tras la grave pelea entre Raquel Mosquera y Belén Ro durante la emisión de 'Sálvame Deluxe', los ambientes en el plató están muy caldeados y se han creado dos claros grupos entre los colaboradores.

Ha sido este el principal motivo por el que Belén Ro y Belén Esteban no son capaces de separar lo personal de lo profesional, y se están viendo envueltas en una guerra en la que puede no haber retroceso.

Belén Ro y Belén Esteban llevan siendo amigas 20 años exactamente, y que la princesa del pueblo se posicionara a favor de Raquel Mosquera en esta guerra, ha dolido mucho a su amiga.

"Perdóname, pero es que yo soy de las que piensa que por muy amiga mía que sea, si tengo una opinión o pienso una cosa, no la voy a cambiar porque sea mi amiga", decía Belén Estaban.

A lo que contestaba su compañera: "Me he partido la cara por ella 20 años, siempre, en cualquier tema y, de llegar a la situación del otro día, a mí sí me molesta que una compañera y amiga mía se ponga de parte de Raquel Mosquera, que la que tuvo que sacar la cara por mí fue Lucía Pariente. Aparte de eso, la adoro".

"Nunca te he pedido que estés a mi lado, me voy a callar porque iba a decir una cosa que si la digo íbamos a tener un problema", le contestaba Belén, a lo que añadía: "No dudo que si me pasara algo que iba a tener en el primer puesto a mi amiga Belén, son cosas de trabajo que estamos chocando y me duele".