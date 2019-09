24 sep 2019 sara corral

Chabelita Pantoja es uno de los personajes más polémicos. Y es que la hija de Isabel Pantoja no es capaz de tener ni una semana tranquilita. El jueves pasado, la ex de Omar Montes, realizó la presentación de su primer 'single' en el teatro Kapital, lugar al que no acudió su madre.

La joven, que fue duramente criticada por su hermano, Kiko Rivera y por su ex, Omar Montes, no dudó en hablar sobre la ausencia de estos, y sobre todo, sobre la ausencia de su madre.

Tras esta guerra de declaraciones, el periodista Jorge Javier Vázquez dejó al plató de 'Sálvame' helado con sus palabras. "Yo la he defendido mucho. Me sigue cayendo bien, pero es muy lianta y muy manipuladora", decía el presentador.

Frente a la sorpresa de sus compañeros, Jorge decidió decir algo más: "Ahí entiendo mucho a la madre, eso no quiere decir que no quiera a la hija, pero estará hasta el moño". Y es que ya son muchos quienes acusan a Chabelita, Isa P, de no ser del todo "trigo limpio".