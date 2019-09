24 sep 2019

Han pasado ya un par de semanas desde que Miriam Sánchez se sentara en el plató de 'Sábado Deluxe' en lo que supuso su reaparición en televisión tras años alejada de los focos. La exactriz porno ha pasado por un auténtico calvario y parece estar empezando a ver la luz, por eso se sinceró ante la audiencia de Telecinco.

Una entrevista que recibió multitud de halagos, pero que ha escamado a una de sus exparejas, que de cara a la galería parecía estar apoyándola de manera incondicional -por este mensaje-, pero con quien ella sostuvo que lleva mucho tiempo sin tener relación alguna. Efectivamente, hablamos de Pipi Estrada.

A este hay ciertas palabras de Miriam que no le han hecho ni pizca de gracia y, dolido, ha estallado contra ella. Era ayer, en una fiesta celebrada en el Oh My Club, donde dejaba bien claro que estaba molesto y que ella debería haberse cortado por el bien de la hija que tienen en común.

"En esta batalla lo importante es que tiene que existir una vencedora y esa tiene que ser mi hija, es la persona por la que lucho todos los días, y que ella dejara entrever que la niña tiene un segundo padre, cuando es un abuelo, que no tengo nada malo que decir de él porque se porta muy bien, pero daba la sensación de que yo no existía como padre ¿por qué lo haces Miriam? ¿Tienes miedo a algo", parecía retarle.