25 sep 2019 sara corral

Chabelita, Isa P, está viviendo una de las guerras más duras y difíciles que ha tenido contra su familia. Cierto es que la relación entre ellos nunca ha sido de lo más ideal, pero últimamente las peleas y las diferencias son mucho más fuertes de lo habitual.

Chabelita se ha distanciado de su madre al no haber tenido el apoyo de esta el día de la presentación de su 'single'. Además, ya esté verano la relación con su hermano, Kiko Rivera dejaba mucho que desear, pero una última declaración en la que dejaba caer que este le había sido infiel a su mujer, Irene Rosales, con una figura importante de Telecinco, se ha perdido toda la esperanza de una posible reconciliación.

Ahora que Anabel Pantoja ha salido de la casa, Jorge Javier le ha preguntado que pensaba al respecto a lo que esta ha contestado: "Yo he intentado hablar con ella, más que nada porque necesitaba hablar con una persona, mi sobrino, pero todavía no he tenido respuesta suya".

"No se si creerá que quiero sacar información, pero lo único que quiero es hablar con mi sobrino", decía la exconcursante. No sabemos si Chabelita se manifestará, lo que está claro es que esta situación es cada vez más insostenible.