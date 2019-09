25 sep 2019 sara corral

Ahora que Antonio David Flores ha entrado a la casa de 'GH VIP 7', los enemigos de este están aprovechando el momento para volver a atacarle y sacar temas pasados. Y esto es lo mismo que ha hecho la madre de Aída Nizar.

Ambos concursaron juntos hace un par de años en 'Acorralados', lugar en el que protagonizaron grandes peleas. Es por ello que la madre Aída Nízar no ha dudado en arremeter contra el concursante.

"Los ataques de Antonio David flores, mentiras y el enorme daño de un ser despreciable que se jactaba constantemente de haberle sido infiel a Rocío Carrasco entre otras barbaridades. Compadezco a los que tengan que vivir con él", ha dicho la exconcursante.

Además, tras la noticia sobre un supuesto ictus que Aída Nizar sufrió, su madre ha hablado para 'El Confidencial' donde ha asegurado que: "Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta".