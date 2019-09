26 sep 2019 sara corral

Tras el fuerte encontronazo que el pasado sábado vivieron Aurah Ruiz y Suso Álvarez en el programa 'Viva la Vida'. La exconcursante de 'GH VIP 6' ha decidido utilizar su canal Mtmad para contestar algunas cuestiones que quedaron en el aire.

"Yo no hablé mal a su madre, ni la he tratado mal nunca. Cuando toda mi gente se dejó mucho dinero para que su hijo llegara a la final no le caía mal. Cuando todo terminó si", decía la joven.

Además, Aurah aprovechó el momento para llamar a su amigo Omar Montes, con el que también se la ha relacionado, pero ha asegurado no tener nada más allá de una amistad. "¿Tienes por ahí el teléfono de Javi 'El Gordo'?", le preguntó Aurah, a lo que él contestó: "No porque le odio, no hay nadie a quien odie más".

"Si el dice que yo hago con el de todo, pues yo voy a decir de él de todo. Le voy a insultar por aquí", decía Aurah, quien riéndose añadía: "Hoy la he liado". Tendremos que esperara para ver si estas declaraciones tendrán algún tipo de repercusión.