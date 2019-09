26 sep 2019 sara corral

Lolita Flores acudió el pasado martes a el programa 'El Hormiguero' a pasar una noche de lo más divertida. Sin embargo, también hubo tiempo para sincerarse y hablar de sus sentimientos más profundos. Es por ello, que la hija de Lola Flores y 'El pescailla' ha contado como le va en el ámbito sentimental.

"Me gustaría tener una pareja estable, pero está difícil", comenzaba a contar Lolita, a lo que añadía: "He pensado en hacerme Tinder. Lo he pensado, pero qué hago con mi cara. ¿Me meto en Tinder y qué digo? ¿Qué me llamo Luisa y tengo esta cara?".

Y es que según le confesaba a Pablo Motos, le daba miedo ser reconocida en las redes sociales y que eso supusiera un problema. "Me tener algo pero tampoco un apretamiento de todos los días", continuaba diciendo.

"Soy bastante cariñosa, aunque mi temperamento puede hacer que la gente se eche para atrás un poco", setenciaba Lolita. Además, recordó un consejo que le dio su madre: "Tú quiere. Que te quieran más o menos, pero quiere tú. Porque se disfruta más queriendo que dejándose querer".