27 sep 2019 sara corral

Sofía Suescun, la que hubiera sido ganadora de 'GH', está viviendo una momento de ensueño. Y es que tras una época un poco difícil, parece que las cosas están empezando a sonreírle de nuevo, o por lo menos de momento. Y así ha querido compartirlo con sus seguidores a través de su cuenta personal de Mtmad.

"Estoy en un momento de mi vida muy bueno, estoy muy contenta. Tengo el mejor novio que se pueda tener. Lo amo con locura. Voy a empezar una nueva etapa en mi vida, llena de buena energía", comenzaba diciendo la exsuperviviente. Y es que la joven, está en una nube de amor y fantasía junto a su chico Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega.

"Todavía no tengo muebles. Si estuviera aquí mi Kiko conmigo me ayudaría porque tiene un gusto exquisito, es que todo lo hace bien este hombre...pero no está así que me tendré que apañar sola", continuaba diciendo.

"Cuando esté nevando, que me pueda meter con el agua caliente...madre mía, ¡cómo fantaseo!", sentenciaba diciendo la joven.

Sofía está ahora más que involucrada en la defensa de su novio, y es que este está concursando en 'GH VIP 7', y hasta el momento, está constantemente en el punto de mira. Suerte en tus nuevos proyectos Sofía.