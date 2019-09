30 sep 2019 sara corral

Tras años de silencio, Cayetano Rivera, hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez, ha hablado sobre Isabel Pantoja y la relación que guarda con la viuda de su padre. Y es que 35 años después de la muerte del torero, sus hijos siguen sin poder recuperar sus cosas.

Por primera vez, ayer, el marido de Eva González, habló para 'Viva la vida' sobre este tema tan polémico.

"Cuando se casó con Isabel yo no sé qué edad tendría. Tenía una relación buena. No tengo ningún trauma de aquella época, ni con Isabel ni nada de eso", comenzaba diciendo el torero por teléfono.

A lo que continuaba: "Isabel ha tenido tiempo de sobra para solucionar muchas cosas que no ha hecho. Si hubiese actuado de forma distinta, nuestra relación sería mejor con ella".

Cayetano, que siempre se ha mostrado ajeno públicamente sobre este tema, seguía diciendo: "Isabel no nos ha dado nunca nada de mi padre. No me parece que se trate de tener o no una amistad, sino de respeto, y para mi es algo fundamental. Ya ni siquiera a nosotros, sino a él".

"El motivo por el que no nos ha dado lo que nos corresponde, no lo sé. Yo tenía siete años cuando murió mi padre, si ella antepuso las cosas que tenía con mi madre en este asunto… es cosa suya. Mi madre no nos hablaba maravillas de ella, pero realmente lo que de verdad le importaba es que a sus hijos les dieran lo que merecían", decía Cayetano, a lo que sentenciaba con: "Cualquier posible mala relación que pudiese tener con mi madre, por lo que sea, ni mi hermano ni yo teníamos la culpa. Si ella ha querido trasladar ese problema a nosotros, el problema es suyo".