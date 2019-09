30 sep 2019 sara corral

Toda la casa está más que pendiente de dos personas y un posible 'affaire'. Y se trata, nada más ni nada menos, que de Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros. Situación que hasta sus respectivas parejas han comentado.

Mila Ximénez ya predecía este posible encuentro amoroso, y así ha decidido contarlo dentro del confesionario donde aseguraba que : "Yo creo que esto es más que evidente. Me acuerdo de cuando me pasaba a mí, que dices 'no, no, no', pero es incontrolable".

El Maestro Joao, que todo lo sabe y todo lo ve, ha asegurado que es más que evidente que este amor va a fraguar, y que además, traerá una gran guerra. "Te lo digo yo. Lo sé porque ella me pidió que la mirara a los ojos, y la mire. Y es que lo vi", decía el vidente.

Desde fuera, sus parejas, Sofía Suescun y Diego Matamoros, también auguran este posible romance, tal es así, que ya han hablado. "He hablado un poco con Diego y el también piensa lo mismo que yo. Es evidente, y yo soy clara, se gustan. Pero yo quiero que lo aclaren, por lo menos Kiko", decía Sofía desde plató.