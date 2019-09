30 sep 2019 sara corral

Kiko Rivera está más que acostumbrado a estar en el punto de mira. Y es que los Pantoja son siempre muy polémicos, tanto por lo que les cae de fuera, como lo que se tiran ellos mismos. Y esto ha sido lo último que ha pasado, el dardo envenedado de Chabelita a su hermano, Kiko, que tanto está dando que hablar.

Chabelita Pantoja, Isa P, dejó caer a los medios una supuesta infidelidad de su hermano con una famosa cara de Telecinco, comentario que ha creado llegas. Tras estas palabras, Irene y Kiko se han manifestado, y el DJ lo ha hecho así. " Deja que hablen de tí. Total, tú sabes quien eres, que haces, que hiciste, que dijiste y ellos no",escribía el hijo de Isabel Pantoja en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

La publicación, que cuenta con más de 17.000 ' likes' se ha llenado de mensajes de apoyo para el DJ entre los que se puede leer: "No lo has podido decir mejor", "Ni caso kiko, mirar hacia delante, no dejéis que los comentarios mal intencionados de otra gente afecten a la relación" o "Eres un león fenómeno".

Además, ayer mismo colgaba esta fotografía en la que aparecen sus hijas, y bajo la que escribía: "Te echamos de menos mamá. Ven ya". A lo que esta, Irene Rosales, contestaba: "Yo si que os echo de menos, en un ratito estoy allí".

Parece que el amor que une a la pareja es mucho más fuerte que todas aquellas especulaciones que les sacuden.