30 sep 2019 sara corral

Con la entrada de Antonio David Flores a la casa de 'GH VIP 7, su historia, con la que fuera su mujer, Rocío Carrasco, ha vuelto a llenar todos los platós. Y es que está guerra, que ya lleva muchos años vigente, ha hecho caer a grandes personas, y este es el miedo de Kiko Hernández.

Raquel Bollo es muy amiga de Antonio David y Olga, su actual mujer. Es por ello, que en esta nueva guerra, la colaboradora está defendiendo a capa y espada a sus amigo. Actitud que no ha gustado nada a Kiko Hernández.

"Me parece muy bien que empiecen otra vez con esta guerra, pero que lo hagan ellos, que dejen de meter a gente por detrás", comenzaba diciendo el colaborador, a lo que añadía: "Yo ya se lo he dicho a Raquel en privado. Ella lo hace de muy buena fe, pero será la que acabe de juicios y problemas. Rocío Carrasco tiene mucho dinero y mucho tiempo, y no va a dejar las cosas así".

Tras estas palabras, Rafa Mora ha aprovechado la ocasión para soltar un comentario que ha hecho llorar a Raquel. "Sí, es cierto que está en el ojo del huracán, pero también lo hace porque cuanto más cuente y en más polémicas se meta, más días vendrá a plató a trabajar", decía su compañero.

No sabemos como acabará todo esto, lo que está claro es que dará mucho de lo que hablar.