30 sep 2019

Su nombre saltó a la fama de la mano de la tercera edición de 'Gran Hermano'. Raquel Morillas fue uno de los nombres fuertes. En 2003, desgraciadamente tuvo un accidente de tráfico junto a la que por entonces era su pareja, Noemí Ungría, que casi le cuesta la vida y que, hoy, le ha dado la oportunidad de optar a un puesto de trabajo que ha conseguido.

Morillas, que sufre una minusvalía como consecuencia de las secuelas fruto de aquella colisión, será vendedora de cupones de la ONCE. Raquel ha realizado los cursos pertinentes y ha superado los exámenes correspondientes para acceder a ese trabajo, tal y como ella misma ha relatado en su canal de YouTube.

"He sido una adicta al juego ahora ya no lo soy, así que todo lo que sea del juego soy la 'number one'", cuenta Morillas a sus seguidores antes de añadir: "Deseando que me veáis con el chaleco fluorescente y que me quiten los cupones de las manos. Me dará vergüenza ir por la calle, pero eso se tiene que pasar. Estoy feliz y ya era hora que las cosas malas pasaran y llegaran las buenas".

Raquel, que confesó en el plató de 'Sábado Deluxe' haber sufrido problemas de adicción al juego, está dispuesta a que el azar cambie su suerte.